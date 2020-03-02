В Киеве заявили о решении Интерпола проверить запрос РФ о розыске экс-комбата "Айдара"

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Генеральный секретариат Международной организации уголовной полиции Интерпол решил пересмотреть запрос России об объявлении в розыск и задержании в Греции экс-командира батальона "Айдар" и бывшего депутата Рады Сергея Мельничука, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Генеральным секретариатом Международной организации уголовной полиции Интерпол после обращения НЦБ Интерпола на Украине было принято решение о пересмотре запроса РФ об объявлении в розыск и задержании Мельничука для проверки его правовой обоснованности и соответствия ст.3 Устава организации", - сказал Аваков.

Министр утверждает, что "Российская Федерация постоянно злоупотребляет инструментами Международной организации уголовной полиции (МОУП) Интерпол для незаконного преследования в других странах мира украинских граждан".

В связи с этим МВД Украины и Национальное центральное бюро Интерпола Нацполиции Украины назвали недопустимым злоупотребление инструментами Интерпола согласно ст.3 устава этой организации, запрещающей политически мотивированное преследование людей.

"По дипломатическим каналам идет активная работа для того, чтобы гражданин Украины Мельничук смог вернуться домой...Я, как министр внутренних дел, обратился к генеральному секретарю МОУП Интерпол господину Юргену Штоку относительно необходимости выработки действенного механизма блокировки злоупотребления РФ своими правами как государства-члена организации", - заявил Аваков.

Ранее в понедельник МИД Украины подтвердил задержание в Греции бывшего комбата "Айдара". Мельничук был задержан Интерполом на греческой границе в воскресенье, 1 марта, об этом он сам рассказал в фейсбуке. По его словам, это было сделано по запросу РФ.