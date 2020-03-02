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Дамаск направил в Идлиб подкрепление и полученное от РФ вооружение

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Сирийское военное командование перебросило в северную провинцию Идлиб подкрепление, причем бойцы получили переданное Россией вооружение, сообщает в понедельник портал Al-Masdar.

Он отмечает со ссылкой на полученную от сирийских военных информацию, что колонна с подкреплением уже прибыла на юг провинции Идлиб. Переброска войск продиктована тем, что в последние дни сирийские правительственные силы понесли потери в боях против боевиков, а также в результате обстрелов турецких военных.

Также армия Сирии лишилась ощутимого количества военной техники и вооружения, и эти потери как раз восполнит полученное от РФ вооружение. Al-Masdar не поясняет, какая именно военная техника прибыла в Идлиб, однако называет ее современной.

Также сирийское военное командование усилило систему ПВО в Идлибе и рассчитывает, что это позволит эффективнее противостоять ударам ВВС Турции.

В феврале в Идлибе обострилась обстановка, после того как ВС Турции начали оказывать активную поддержку действующим в этой провинции боевикам. Регулярно поступают сообщения о сирийских ударах по позициям турецких военных в Идлибе, а также - об ответных ударах турецкой армии.

Идлиб Сирия Турция

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