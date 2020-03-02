В Турции заявили, что "нейтрализовали" свыше 2,5 тыс. бойцов Асада

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Турецкая армия в ходе операций на севере Сирии "нейтрализовала" 2 557 бойцов сирийской правительственной армии и поддерживающих Дамаск ополченцев, заявил в понедельник министр обороны Турции Хулуси Акар.

"В рамках операции "Весенний щит" в Сирии сбиты два самолета, восемь вертолетов, 2 БПЛА, уничтожены 135 танков, пять комплексов ВПО", - приводят слова министра турецкие СМИ.

Часть данных об уничтоженной сирийской военной технике была подтверждена Дамаском. Так, сирийская сторона сообщала на выходных, что потеряла два бомбардировщика Су-24.

Обычно в Турции используют термин "нейтрализация", чтобы обозначить убитых и взятых в плен бойцов противника.

ВС Турции поддерживают ведущих борьбу против Дамаска боевиков на севере Сирии. В последние дни участились случаи обстрелов сирийскими военными позиций турецкой армии в провинции Идлиб. Турецкая сторона также наносит удары по сирийским правительственным силам.

Так, портал Al-Masdar сообщает в понедельник, что Турция продолжает наносить авиаудары по позициям сил Дамаска на севере Сирии. По его информации, удары зафиксированы не только в провинциях Идлиб и Алеппо, но и в расположенной южнее провинции Хама. При этом армия Турции активно применяет ударные беспилотники.

Сирийские военные стараются противостоять таким авиаударам. Например, за воскресенье, 1 марта, им удалось сбить на севере Сирии не менее четырех турецких БПЛА. Ранее Al-Masdar также сообщал, что Дамаск перебросил в Идлиб подкрепление, причем бойцы получили переданное Россией вооружение.