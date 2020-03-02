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Иранский чиновник умер от коронавируса

Иранский чиновник умер от коронавируса
Фото: Reuters

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - В Иране в понедельник скончался от коронавирусной инфекции Сейед Мохаммад Мирмихаммади, член совещательного органа при высшем руководителе Ирана - Совета целесообразности, сообщили иранские СМИ.

Согласно официальной статистике, Иран - одна из наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса стран.

По данным Ирана, в стране от коронавируса скончались более трех десятков человек, около 400 заразились новым типом вируса. Среди инфицированных - вице-президент, замминистра здравоохранения, два парламентария.

Парламент Ирана приостановил работу из-за угрозы распространения коронавируса.

Великобритания, по сообщениям МИД страны, решила эвакуировать из Ирана родственников дипломатов и ряд сотрудников посольства в Тегеране.

Мир спрятался за маской

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