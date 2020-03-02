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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 19:42

В Латвии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Первый случай заболевания коронавирусом COVID-19 подтвержден в Латвии, сообщили в понедельник агентству BNS в Министерстве здравоохранения республики.

По информации Латвийского телевидения, вирус обнаружен у женщины. Бригада Службы неотложной медицинской помощи организует ее перевозку в Латвийский центр инфектологии. Состояние здоровья женщины не тяжелое.

В 20:00 по местному времени Минздрав планирует провести пресс-конференцию, на которой будет рассказано о дальнейших действиях ответственных служб и рекомендациях для населения.

В пресс-конференции примут участие министр здравоохранения Илзе Винькеле, директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний ЦПКЗ Юрий Перевощиков, а также главный специалист по инфектологии Рижской Восточной клинической больницы Людмила Викнса.

Латвия

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