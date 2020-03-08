Третий случай заражения коронавирусом подтвержден в Латвии

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - В Латвии зафиксирован третий случай заражения коронавирусом COVID-19, сообщили агентству BNS в министерстве здравоохранения.

Как сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ), заболел член семьи женщины, у которой заболевание было подтверждено в воскресенье утром. Оба побывали в Италии и летели рейсом авиакомпании airBaltic из Милана.

Этим самолетом летели 39 человек, в том числе 24 из Латвии. ЦПКЗ выявил всех пассажиров и членов экипажа. Им предписано в течение двух недель находиться дома на карантине под наблюдением врача.

Из аэропорта женщина ехала на личной автомашине вместе с двумя членами семьи.

Первый случай COVID-19 был зарегистрирован в Латвии в понедельник, 2 марта.