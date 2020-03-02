Еще трое человек скончались от коронавируса в штате Вашингтон

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - В американском штате Вашингтон в понедельник зафиксированы еще три случая летального исхода от коронавируса, сообщило в понедельник Управление общественного здравоохранения в округе Кинг.

"Сегодня мы зафиксировали четыре новых случая (заражения). Из четырех двое скончались. Кроме того, еще один (зараженный - ИФ) из ранее выявленных к настоящему моменту скончался", - сообщило управление в своем твиттере.

На данный момент число заразившихся коронавирусом в штате составляет 14 человек, из них пятеро скончались.

Как сообщает американский телеканал CNBC, число зараженных на всей территории США достигло 91 человека.