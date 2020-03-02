Сторонники Нетаньяху побеждают на выборах

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Блок правоцентристских партий во главе с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху уверенно лидирует на парламентских выборах и имеет реальные шансы самостоятельно сформировать правительство, свидетельствуют результаты экзит-поллов.

По сообщению The Jerusalem Post, сторонники Нетаньяху могут рассчитывать на 60 мест в Кнессете - на одно меньше, чем нужно для получения большинства.

Израильские СМИ отмечают, что Нетаньяху, скорее всего, без проблем найдёт нужную ему дополнительную поддержку у "перебежчиков" в других партиях и тогда сформирует новый кабинет министров.