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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 19:42

Сторонники Нетаньяху побеждают на выборах

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Блок правоцентристских партий во главе с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху уверенно лидирует на парламентских выборах и имеет реальные шансы самостоятельно сформировать правительство, свидетельствуют результаты экзит-поллов.

По сообщению The Jerusalem Post, сторонники Нетаньяху могут рассчитывать на 60 мест в Кнессете - на одно меньше, чем нужно для получения большинства.

Израильские СМИ отмечают, что Нетаньяху, скорее всего, без проблем найдёт нужную ему дополнительную поддержку у "перебежчиков" в других партиях и тогда сформирует новый кабинет министров.

Израиль Биньямин Нетаньяху

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