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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 16:45

Зараженный коронавирусом казахстанец сбежал от врачей в Южной Корее

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - У гражданина Казахстана в Южной Корее подтвердили коронавирус, сообщил во вторник гостелеканал "Хабар 24" со ссылкой на сотрудника полиции южнокорейского города Ансонг.

В РоссииСбежавших в центре Москвы от медиков и полиции китайцев отправили в отель на самоизоляциюЧитать подробнее

"По словам сотрудника полиции, два дня назад казахстанцу сделали тест на COVID-19. Сегодня пришли результаты проверки, которые подтвердили наличие коронавируса", - говорится в сообщении.

Однако мужчина после сдачи тестов вышел в туалет и сбежал. Санитарные врачи обратились в полицию с просьбой найти его.

В полиции отметили, что беглец ранее жил в городе Гунпо и недавно переехал в Ансонг.

Между тем в МИД Казахстана "Интерфаксу" сообщили, что официальной информации по этому поводу пока нет.

Хроника коронавируса. Март.

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В Китае за истекшие сутки зарегистрирован 31 случай летального исхода и выявлено 125 новых заболевших. Вне материковой части Китая больше всего больных в Южной Корее (4,812 тыс.), Италии (2,026 тыс.) и Иране (1,501 тыс.).Настроения на фондовых рынках в последнее время в основном негативные. Прогнозы в отношении глобальной экономики ухудшаются из-за того, что вирус вышел за пределы Китая.В Японии допустили возможность переноса Олимпиады из-за вируса. На территории страны число инфицированных составляет 980 человек, из них 705 приходится на пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в Йокогаме.Свыше 50 человек умерли в Италии после заражения коронавирусом. Общее количество выявленных заражений в стране достигло 1835, при этом первые случаи зарегистрированы на острове Сардиния и в области Молизе. По данным Всемирной организации здравоохранения, Италия сейчас является одной из наиболее эпидемиологически неблагополучных стран наравне с Южной Кореей и Ираном.В России подтверждены шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией. В частности, это двое граждан Китая, выписанные после выздоровления в середине февраля, трое россиян, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess и находящихся под карантином в Казани, житель Москвы, вернувшийся из Италии. На фото: дезинфекция электробусов в Москве.Шесть новых случаев заражения вирусом зафиксированы в Ираке, все заразившиеся были недавно в Иране. Согласно официальной статистике, Иран - одна из наиболее пострадавших от эпидемии стран. От коронавируса там скончались более трех десятков человек. Среди инфицированных - вице-президент, замминистра здравоохранения, два парламентария.В Европе резко выросли продажи продуктов и товаров первой необходимости. Так, за последние несколько дней во Франции на 60% выросли продажи макарон, на 25% - муки, на 20% - риса. Кроме того, французы скупают туалетную бумагу и детские памперсы.Заражение коронавирусом выявлено еще у двух граждан Индии. Один случай заражения выявлен в столице страны Дели, а другой - в штате Телангана на юге страны. Оба человека ранее ездили в Италию и ОАЭ.
В Китае за истекшие сутки зарегистрирован 31 случай летального исхода и выявлено 125 новых заболевших. Вне материковой части Китая больше всего больных в Южной Корее (4,812 тыс.), Италии (2,026 тыс.) и Иране (1,501 тыс.).
Хроника 09 января – 03 марта 2020 годаЭпидемия коронавируса
Южная Корея Казахстан

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