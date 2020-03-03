Зараженный коронавирусом казахстанец сбежал от врачей в Южной Корее

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - У гражданина Казахстана в Южной Корее подтвердили коронавирус, сообщил во вторник гостелеканал "Хабар 24" со ссылкой на сотрудника полиции южнокорейского города Ансонг.

"По словам сотрудника полиции, два дня назад казахстанцу сделали тест на COVID-19. Сегодня пришли результаты проверки, которые подтвердили наличие коронавируса", - говорится в сообщении.

Однако мужчина после сдачи тестов вышел в туалет и сбежал. Санитарные врачи обратились в полицию с просьбой найти его.

В полиции отметили, что беглец ранее жил в городе Гунпо и недавно переехал в Ансонг.

Между тем в МИД Казахстана "Интерфаксу" сообщили, что официальной информации по этому поводу пока нет.