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Суд в Греции отпустил экс-командира украинского батальона "Айдар"

Суд в Греции отпустил экс-командира украинского батальона "Айдар"
Бывший депутат Верховной рады Украины Сергей Мельничук
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Суд в Греции освободил из-под стражи экс-командира батальона "Айдар" и бывшего депутата Верховной рады Украины VIII созыва Сергея Мельничука, задержанного 1 марта, сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.

"Час назад по решению греческого суда Сергей Мельничук был освобожден из-под стражи и может свободно покинуть территорию Европейского Союза", - написал Геращенко во вторник в фейсбуке.

Сам Мельничук выложил в фейсбуке видеообращение, в котором сообщил, что находится на свободе, и заявил о "попытке провокации со стороны России".

Мельничук был задержан Интерполом на греческой границе в воскресенье, 1 марта, об этом он сообщил в фейсбуке. По его словам, это было сделано по запросу России. Мельничук попросил украинское посольство предоставить ему защитника и добавил, что находился в отделении с беременной женой и с девятимесячным сыном.

В России Мельничук является фигурантом уголовного дела по факту гибели журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина 17 июня 2014 года в Донбассе под минометным обстрелом украинских вооруженных сил. По данным СКР, будучи командиром батальона "Айдар" Мельничук отдал приказ и принимал непосредственное участие в минометном обстреле мирной территории в районе поселка Стукалова балка.

По решению Басманного суда Москвы в 2014 году Мельничук был заочно арестован и объявлен в розыск.

Греция Украина Россия Сергей Мельничук

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