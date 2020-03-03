В Испании объявили о смерти пациента от COVID-19, умершего 13 февраля

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Первый случай смерти из-за заражения коронавирусом COVID-19 признали в Испании, сообщает испанская телерадиокомпания RTVE со ссылкой на Совет по здравоохранению Валенсии.

Представители Совета отметили, что пациент скончался еще 13 февраля, а решение признать первый летальный исход было принято после изменения критериев оценки заражения и течения болезни. RTVE уточняет, что эти изменения были одобрены министерством здравоохранения Испании 27 февраля.

Как отмечается, пациент был "немолодым". Также известно, что он путешествовал в Непал.

Сейчас в Валенсии насчитывается 19 случаев заражения коронавирусом COVID-19, напоминает телерадиокомпания.