Первый пациент с коронавирусом выявлен в Аргентине

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Первое заражение коронавирусом COVID-19 было подтверждено в Аргентине у 43-летнего мужчины, вернувшегося из Италии в воскресенье, сообщает аргентинская газета La Nacion со ссылкой на минздрав страны.

Уточняется, что мужчина живет один и практически ни с кем не контактировал по прибытии из Милана (Ломбардия) в Буэнос-Айрес. Вероятность заражения окружающих в министерстве оценивают как низкую, поскольку пациент обратился за помощью в тот же вечер, когда вернулся в Аргентину.

Отмечается, что пациент находится в "хорошем клиническом состоянии". В настоящее время чиновники министерства устанавливают пассажиров рейса, которым заболевший летел из Италии.

La Nacion уточняет, что Аргентина стала третьей в Южной Америке страной, где был выявлен новый коронавирус. Еще два случая зарегистрировано в Бразилии и шесть - в Эквадоре.

Италия, откуда в Аргентину вернулся заболевший мужчина, на данный момент является главным очагом коронавирусной инфекции в Европе. Там коронавирусом заражены уже более 2,2 тыс. человек, почти 80 скончались. Больше всего заболевших в северных областях, особенно в Ломбардии и Венето.