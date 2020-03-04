“Ъ” сообщил, что Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем

Также египетские власти продолжают считать личности жертв катастрофы 2015 года неустановленными

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Апелляционный суд Каира не стал рассматривать иски семей россиян, погибших в катастрофе самолета А321 "Когалымавиа" осенью 2015 года в Египте, сочтя личности жертв неустановленными, а крушение - аварией, а не терактом, сообщает газета "Коммерсант".

Издание напоминает, что 30 семей погибших россиян подали иск к Шерифу Исмаилу, занимавшему на момент крушения А321 пост премьера Египта, и трем его подчиненным — главам МВД, минфина и авиации. Суд признал "незаконное вмешательство" в полет лайнера неких "третьих лиц", но отклонил претензии к чиновникам, из-за халатности которых, как считают заявители, террористы пронесли бомбу на борт российского лайнера.

Между тем в России все погибшие не только установлены (в том числе и с помощью экспертизы ДНК), но и уже давно похоронены. Следственный комитет РФ однозначно назвал происшедшее над Синайским полуостровом терактом, возбудив уголовное дело по соответствующей ст. 205 Уголовного кодекса РФ.

Адвокат Михаил Загайнов пояснил изданию, что в ближайшее время будут поданы кассационные жалобы в Верховный суд Египта на решения о якобы неустановленных личностях погибших и их родственных связей.

Самолет A321 российской компании "Когалымавиа", летевший из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, потерпел крушение в небе над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года. ФСБ признала катастрофу A321 терактом. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа. Все они погибли.