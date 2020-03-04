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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 02:57

Блумберг выиграл демократические кокусы на Самоа

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг объявлен победителем кокусов Демократической партии на Американском Самоа в Тихом океане, сообщает CNN.

Выборы в США - 2020

Телеканал отмечает, что Самоа - это единственный регион, голосующий в "супервторник" 3 марта, который Блумберг не посещал за время предвыборной кампании.

Кроме того, согласно прогнозам американских СМИ, бывший вице-президент Джо Байден выигрывает праймериз Демократической партии в Вирджинии (99 делегатов), Северной Каролине (110 делегатов), Алабаме, его главному сопернику Берни Сандерсу прочат победу в его родном штате Вермонте (6 делегатов).

В США проходит так называемый "супервторник", в ходе которого состоятся внутрипартийные выборы демократов и республиканцев в рамках президентской гонки в более чем 10 штатах. Первичные выборы (праймериз) в этот день проходят в Алабаме, Арканзасе, Калифорнии, Колорадо, Мэне, Массачусетсе, Миннесоте, Северной Каролине, Оклахоме, Теннесси, Техасе, Юте, Вермонте и Вирджинии. Кроме того, на территории Американского Самоа проходили кокусы.

Хроника 09 января 2018 года – 04 марта 2020 годаВыборы в США - 2020
Майкл Блумберг США Американское Самоа

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