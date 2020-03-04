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СМИ назвали Байдена победителем праймериз уже в пяти штатах

СМИ назвали Байдена победителем праймериз уже в пяти штатах
Бывший вице-президент США Джо Байден
Фото: Reuters

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Бывший вице-президент США Джо Байден выиграл первичные выборы (праймериз) Демократической партии в пяти из 14 штатов, голосующих в "супервторник" 3 марта, его главный соперник сенатор Берни Сандерс стал победителем в двух штатах, сообщают Associated Press и CNN.

Выборы в США - 2020

По данным агентства, Байден побеждает в Алабаме (отправляет на съезд 52 делегата), Оклахоме (37 делегатов), Теннесси (64 делегата), а также в важнейших Северной Каролине (110 делегатов) и Вирджинии (99 делегатов), Сандерс - в Колорадо (67 делегатов) и родном Вермонте (6 делегатов).

В то же время результаты подсчета 24% голосов показывают, что Сандерс опережает Байдена на праймериз в Техасе, который направляет на съезд Демократической партии 228 делегатов. Сандерс там получает 28%, Байден - 23,5%, бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг - третий с 18,5%.

В Теннесси после подсчета 31% голосов Байден набирает 35%, у Сандерса 24,9%, у Блумберга - 18,4%.

Ранее стало известно, что Блумберг объявлен победителем кокусов Демократической партии на Американском Самоа в Тихом океане.

В США проходит так называемый "супервторник", в ходе которого проходят внутрипартийные выборы демократов и республиканцев в рамках президентской гонки в более чем десяти штатах.

Праймериз и кокусы в этот день проходят в Алабаме, Арканзасе, Калифорнии, Колорадо, Мэне, Массачусетсе, Миннесоте, Северной Каролине, Оклахоме, Теннесси, Техасе, Юте, Вермонте и Вирджинии, а также на территории Американского Самоа.

Хроника 09 января 2018 года – 04 марта 2020 годаВыборы в США - 2020
США Джо Байден Берни Сандерс Майкл Блумберг Оклахома Колорадо Теннесси Техас

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