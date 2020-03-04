В Польше зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - В Польше зарегистрирован первый случай заболевания вирусом COVID-19, сообщает в среду "Радио Польша" со ссылкой на министра здравоохранения страны Лукаша Шумовского.

Зараженный недавно побывал в Германии, где коронавирусом заболели уже более 240 человек.

Мужчина проживает в Любушском воеводстве, его госпитализировали в городе Зелена-Гура на западе Польши. Контактировавших с ним людей поместили в карантин.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в понедельник выступил на специальном заседании в парламенте, где сообщил, что страна готова к вспышке коронавируса, и призвал граждан не паниковать.

Число заболевших коронавирусом в мире приближается к 100 тыс. человек. В Китае зарегистрировано 80,4 тыс. случаев, в других странах - 10,5 тыс. Умерли от заболевания более трех тысяч человек.