В Москве задержали казахстанца за смертельную аварию 27-летней давности

В 1993 году водитель "КамАЗа" выехал на встречную полосу и столкнулся с "Москвичом"

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - В Москве задержан мужчина, по вине которого 27 лет в Карагандинской области Казахстана произошла авария с тремя погибшими, говорится в сообщении на сайте МВД Казахстана.

В ведомстве рассказали, что 55-летний мужчина жил в Москве по поддельным документам. 1 марта он был задержан казахстанскими полицейскими и доставлен в следственный изолятор отдела МВД России по району Очаково-Матвеевское. В настоящее время через Генпрокуратуру Казахстана решается вопрос об экстрадиции задержанного.

По версии казахстанских полицейских, 6 ноября 1993 года на трассе "Алматы-Екатеринбург" в Карагандинской области водитель "Камаза", которому на тот момент было 28 лет, выехал на встречную полосу и столкнулся автомобилем "Москвич". Водитель легковой машины и двое пассажиров скончались на месте, еще один пассажир был госпитализирован. Водитель "Камаза" скрылся.

По факту аварии было возбуждено уголовное дело. Водителя объявили в розыск.