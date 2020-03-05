Хакеры в Белоруссии запустили компьютерный вирус под видом письма о коронавирусе

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Следственный комитет (СК) Белоруссии возбудил уголовные дела из-за несанкционированного проникновения в компьютерные системы учреждений здравоохранения.

Как сообщили в республиканском СК, хакеры взломали почтовые ящики электронной почты Республиканского научно-практического центра пульмонологии и фтизиатрии, а также Минского зонального центра гигиены и эпидемиологии. После открытия писем под видом сообщения о коронавирусе запускалась вредоносная программа.

"После получения доступа к ним неизвестные рассылали сообщения со ссылкой на вредоносное программное обеспечение в тексте. Сообщения были подготовлены с применением приемов социальной инженерии - в них содержалась не соответствующая действительности информация, касающаяся распространения коронавируса в Беларуси. После открытия имеющихся в сообщении ссылок, на компьютер пользователя под видом pdf-файла автоматически скачивался скрипт, запускающий исполняемый вредоносный файл", - поясняется в сообщении.

В обоих случаях скомпрометированные электронные почтовые ящики были зарегистрированы на хостинге tut.by. По данному факту белорусские следователи возбудили уголовные дела по ст. 349 УК Белоруссии (несанкционированный доступ к компьютерной информации). Следователи и сотрудники милиции разыскивают подозреваемых.

По последним данным от Минздрава Белоруссии, число зараженных COVID-19 в стране выросло до шести. Четыре случая заражения коронавирусом зафиксированы Минске, два - в Витебской области.