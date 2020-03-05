Два вице-президента Нацбанка Молдавии задержаны по делу о хищении $1 млрд

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Двое вице-президентов Национального банка Молдавии (НБМ) задержаны на 72 часа после обысков в офисе, сообщили "Интерфаксу" сотрудники банка на условиях анонимности.

Как заявила агентству пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Мария Виеру, обыски проходят в рамках уголовного дела о краже $1 млрд из банковской системы Молдавии. Она отметила, что официальное сообщение Генпрокуратуры по этому поводу появится позже.

Одни источники говорят, что задержаны Георгий Чинчлей и Ион Стурзу, другие утверждают, что под стражу взяты Чинчлей и Эмма Тэбырцэ. Все они были вице-президентами НБМ в период кражи денег из банковской системы. Тэбырцэ ранее была отстранена от должности в связи с уголовным преследованием по этому делу. Она даже находилась под арестом в 2017 году, но позже была переведена под подписку о невыезде.

Как сообщалось в 2014-2015 годах из трех молдавских банков было незаконно выедено около $1 млрд. Впоследствии все три банка были ликвидированы, а украденную сумму решили возмещать с помощью специального налога, утвержденного парламентом в 2017 году. За причастность к краже миллиарда на девять лет был осужден бывший премьер-министр Молдавии Влад Филат. Он отсидел четыре года и был освобожден условно-досрочно в ноябре 2019 года.

Бизнесмен, супруг певицы Жасмин Илан Шор, который донес на него, также приговорен к 7,5 годам тюрьмы. Однако приговор первой инстанции был обжалован и не вступил в силу. После этого на выборах в феврале 2019 года Шор стал депутатом парламента, а в июне сбежал из страны - в один день с олигархом Владимиром Плахотнюком, в отношении которого также было возбуждено уголовное дело о причастности к краже денег.

Накануне скрывающийся в Израиле Шор дал пресс-конференцию по скайпу. Он вновь заявил о своей невиновности, сказав, что решение о выводе денег принимали вице-президенты НБМ и "никто их не заставлял это делать".