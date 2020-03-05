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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 13:36

Прошедшая зима стала самой теплой в Европе

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Побив все рекорды, прошедшая зима стала самой теплой в истории Европы. Об этом сообщает в четверг Bloomberg со ссылкой на службу изменения климата Европейского союза Copernicus.

Средняя температура в период с декабря по февраль была на 3,4 градуса выше по сравнению со средним показателем для зимнего времени.

Январь стал самым теплым в истории континента, причем в некоторых районах от Норвегии до России температура была выше примерно на 6 градусов по сравнению со средними показателями 1981-2010 годов. Температура в феврале, в свою очередь, была на 3,9 градуса выше, чем средний показатель за февраль.

"Это было поистине экстремальное событие", - заявил директор компании Copernicus Карло Буонтемпо.

"Вполне вероятно, что такие события стали более экстремальными из-за тенденции к глобальному потеплению", - добавил эксперт.

Bloomberg подчеркивает, что необычно теплая зима привела к снижению спроса на энергию, в результате чего цены на природный газ и уголь упали. Цены на газ по всему Атлантическому региону приближаются к своему самому низкому уровню за более чем два десятилетия в связи с избытком топлива, а рост спроса находится под угрозой из-за замедления темпов развития мировой экономики и вспышки коронавируса.

Температурные показатели 2019 года уступают лишь 2016 году. По данным Всемирной метеорологической организации, температура в 2020 году, скорее всего, поднимется выше среднего исторического показателя.

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