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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 13:36

Число умерших от коронавируса в Италии приблизилось к 150

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Число скончавшихся в Италии вследствие инфицирования коронавирусом COVID-19 достигло 148 человек, общее число подтвержденных случаев заражения достигло 3858. Об этом сообщил журналистам в четверг глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.

По его словам, лидерство по количеству заражений продолжают удерживать области Ломбардия (2251 случай заражения), Эмилия-Романья (698 случаев заражения) и Венето (407 случаев заражения).

Всего заражения зафиксированы в 20 регионах Италии.

Из положительной статистики Боррелли отметил, что итальянским медикам удалось вылечить уже 414 человек.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией накануне в Италии было принято решение закрыть все образовательные учреждения в стране до 15 марта.

По данным Всемирной организации здравоохранения, Италия сейчас является одной из наиболее эпидемиологически неблагополучных стран наравне с Южной Кореей и Ираном.

Вспышка коронавируса в Италии

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Первый случай заражения в Италии был отмечен у 38-летнего жителя Кастильоне д’Адда. Пациент был госпитализирован в среду, но первоначально медики не связывали симптомы его болезни с "уханьским" вирусом. После ухудшения его самочувствия его супруга рассказала, что недавно заболевший общался с другом, не так давно вернувшимся из Китая.Власти страны с воскресенья принимают масштабные меры по сдерживанию распространения вируса. Карантин вводится в 12 городах провинций Ломбардия и Венето, примерно 50 тысяч жителей из этих населенных пунктов будут вынуждены остаться дома. Людям запрещено въезжать или выезжать в области, которые оказались на карантине.Перенесены все спортивные мероприятия, включая матчи итальянской Серии АВласти итальянской области Венето объявили о решении приостановить всемирно известный карнавал в ВенецииЖители штурмуют универсамы и продуктовые магазины, скупая продукты и товары первой необходимостиИтальянский дизайнер Джорджио Армани (на фото) отменил свой показ в Милане. Вместо него состоится закрытое дефиле, куда публика допущена не будет.Съемки седьмого фильма "Миссия невыполнима", которые должны были пройти в Венеции, приостановлены в качестве меры предосторожности из-за вспышки коронавирусаВ северных регионах Италии закрывают музеи, школы, университеты и другие общественные местаЧисло заразившихся коронавирусом COVID-19 в Италии продолжает быстро увеличиваться и по состоянию на вечер воскресенья, 1 марта, составляет 1694 человек. 83 пациента уже выздоровели, а 34 - скончались.
Первый случай заражения в Италии был отмечен у 38-летнего жителя Кастильоне д’Адда. Пациент был госпитализирован в среду, но первоначально медики не связывали симптомы его болезни с "уханьским" вирусом. После ухудшения его самочувствия его супруга рассказала, что недавно заболевший общался с другом, не так давно вернувшимся из Китая.
Италия

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