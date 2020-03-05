Число умерших от коронавируса в Италии приблизилось к 150
Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Число скончавшихся в Италии вследствие инфицирования коронавирусом COVID-19 достигло 148 человек, общее число подтвержденных случаев заражения достигло 3858. Об этом сообщил журналистам в четверг глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
По его словам, лидерство по количеству заражений продолжают удерживать области Ломбардия (2251 случай заражения), Эмилия-Романья (698 случаев заражения) и Венето (407 случаев заражения).
Всего заражения зафиксированы в 20 регионах Италии.
Из положительной статистики Боррелли отметил, что итальянским медикам удалось вылечить уже 414 человек.
В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией накануне в Италии было принято решение закрыть все образовательные учреждения в стране до 15 марта.
По данным Всемирной организации здравоохранения, Италия сейчас является одной из наиболее эпидемиологически неблагополучных стран наравне с Южной Кореей и Ираном.