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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 13:36

Власти Италии выделят 7,5 млрд евро на борьбу с коронавирусом

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Правительство Италии выделяет 7,5 млрд евро на борьбу с коронавирусом, а также поддержку экономики в сложившихся условиях. Об этом заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте в ходе пресс-конференции по итогам заседания кабинета министров.

Италии нужны "экстренные меры", чтобы сдержать распространение коронавируса, а также поддержать население и бизнес, сказал он.

Выделяемые средства будут потрачены на медицину и службы неотложной помощи, а также на сохранение рабочих мест и выплаты гражданам, отметил Конте.

Министр финансов Италии Роберто Гуальтиери сообщил, что дефицит бюджета Италии в связи с этим увеличится на 6,35 млрд евро.

По последним данным, число скончавшихся в Италии вследствие инфицирования коронавирусом COVID-19 достигло 148 человек. Общее число подтвержденных случаев заражения достигло 3858. Об этом сообщил журналистам в четверг глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.

Вспышка коронавируса в Италии

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Первый случай заражения в Италии был отмечен у 38-летнего жителя Кастильоне д’Адда. Пациент был госпитализирован в среду, но первоначально медики не связывали симптомы его болезни с "уханьским" вирусом. После ухудшения его самочувствия его супруга рассказала, что недавно заболевший общался с другом, не так давно вернувшимся из Китая.
Италия

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