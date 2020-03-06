В Таджикистане задержали афганистанца с 2 кг героина в пакете с миндалем

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Сотрудниками Таможенной службы Таджикистана на таможенном посту Нижний Пяндж на таджикско-афганской границе задержан гражданин Афганистана, изъято более 2 кг героина, сообщил пресс-центр таможенной службы РТ.

"В ходе обыска чемодана, принадлежащего гражданину Афганистана таможенники обнаружили два целлофановых пакета с миндалем. В этих же пакетах среди миндаля было обнаружено порошкообразное вещество серого цвета со специфическим запахом. Экспертиза показала, что обнаруженное вещество является наркотиком героин, общим весом 2 килограмм 110 грамм", - говорится в сообщении.

В отношении гражданина Афганистана возбуждено уголовное дело по статьям 200 (Незаконный оборот наркотиков) и 289 (Контрабанда) УК РТ.

Ранее в середине февраля директор Агентства по контролю наркотиков Шерхон Салимзода сообщил на пресс-конференции в Душанбе, что усиление мер охраны таджикско-афганской границы стало одной из причин снижения объемов задержанных наркотиков в самом Таджикистане и странах СНГ.

"Террористические, экстремистские группы из Сирии, Ирака, в которых есть и граждане республики, после разгрома перебрались в северные районы Афганистана, приграничные с Таджикистаном, в связи с чем были усилены меры охраны таджикско-афганского участка границы. Мы установили надежный заслон контрабанде наркотиков из Афганистана в Таджикистан и другие страны. Так из 1 тонны 637 кг задержанных в 2019 году наркотиков, 48%, или 781 кг задержано в приграничной зоне", - заявил Шерхонзода.

По его словам, в течение 2017-2019 годов правоохранительными органами страны раскрыта и пресечена деятельность 32 транснациональных организованных преступных групп, занимавшимися преступлениями, связанными с незаконным оборотом наркотиков. Только за последние два года (2017-2018 годы) из незаконного оборота изъято более 8 тонн наркотических веществ.