На Украине запретили вещание канала RTVI

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Национальный Совет Украины по телерадиовещанию проголосовал за исключение RTVI из списка разрешенных к вещанию на территории государства телеканалов; на самом телеканале считают, что совет превысил свои полномочия.

В пресс-службе телеканала привели текст решения Нацсовета, в котором говорится, что "контент телеканала RTVI нарушает требования законодательства Украины и содержит лица, внесенные в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины, транслирует фильмы, произведенные физическими и юридическими лицами РФ после 1 января 2014 года".

Собственник телеканала RTVI Микаель Исраелян выразил сожаление в связи с таким решением и назвал его политизированным.

Он подчеркнул, что "RTVI выступает площадкой для разных мнений, это основа нашей редакционной политики, от которой мы не планируем отступать, а запрет Нацсовета лишает украинскую аудиторию права на выбор".

6 сентября 2018 года Нацсовет приостановил вещание телеканала на полгода, 6 марта 2019 года это решение было продлено до 7 марта 2020 года.

Телеканал не согласен с данным решением. Там отметили, что RTVI находится под юрисдикцией государства ЕС, ратифицировавшего ЕККТ, и программная сетка вещания соответствует всем требованиям этой организации.

В марте 2017 года Нацсовет Украины также запретил трансляцию 76 русскоязычных каналов, а в феврале 2020 года на территорию Украины не пустили главного редактора RTVI Алексея Пивоварова.