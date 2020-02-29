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Главреда RTVi Пивоварова не пустили на Украину

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Главный редактор телеканала RTVi Алексей Пивоваров сообщил, что его не пустили на территорию Украины, несмотря на подтверждающие цель визита документы.

Он написал в своем фейсбуке, что после собеседования и полуторачасового ожидания в киевском аэропорту "Жуляны" ему вручили постановление об отказе в пересечении украинской госграницы в связи с тем, что он "не может подтвердить цель запланированного пребывания на территории Украины", фотографию которого он также разместил в соцсети.

"Это обычная формулировка, если нет денег или обратного билета. Поскольку у меня всё это, разумеется, было (как и приглашение, жилье и т.д), то никто, в общем, и не скрывал, что решение принято наверху", - заявил Пивоваров.

Он добавил, что пограничники "были дружелюбные и совестливые, им самим было явно неудобно и жаль, что так велели, и что при исполнении ничего не положено говорить от себя", поэтому и сам он никак комментировать это решение не будет.

Алексей Пивоваров Украина

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