ИГ взяло на себя ответственность за теракт, унесший жизни свыше 30 человек в Кабуле

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - В результате нападения террористов на участников церемонии в Кабуле, посвященной памяти лидера афганских шиитов Абдула Али Мазари, убитого боевиками движения "Талибан" (запрещено в РФ) в 1995 году, по последним данным, погибли 32 и ранен 81 человек, сообщают местные СМИ; ответственность за теракт взяла запрещенная в России террористическая группировка "Исламская государство" (ИГ).

Боевики ИГ сообщили о причастности к атаке, опубликовав на интернет-ресурсах фото двух предполагаемых исполнителей, сделанное до начала нападения.

Ранее сообщалось об одном погибшем и по меньшей мере 18 раненых в результате теракта.

Начальник пресс-центра МВД Афганистана Нусрат Рахими сообщил журналистам, что в ходе контртеррористической операции в Кабуле спецназ ликвидировал двух боевиков.

Движение "Талибан" заявило о своей непричастности к нападению. "Исламский Эмират не имеет никакого отношения к нападению в Кабуле", - написал в твиттере официальный представитель талибов Забихулла Муджахид.

Церемония транслировалась в прямом эфире ряда афганских телеканалов. Во время выступления председателя Высшего совета мира Афганистана Карима Халили в зале началась стрельба из автоматического оружия, прогремело несколько взрывов.

На церемонии присутствовали премьер Афганистана Абдулла Абдулла, заместитель председателя правительства Мухамад Муаккик, экс-президент Хамид Карзай, бывший глава МИД страны Салахуддин Раббани. Политикам удалось покинуть место нападения невредимыми.

Президент Афганистана Ашраф Гани назвал нападение "бесчеловечным преступлением против национального единства" страны.