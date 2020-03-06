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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 21:42

ИГ взяло на себя ответственность за теракт, унесший жизни свыше 30 человек в Кабуле

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - В результате нападения террористов на участников церемонии в Кабуле, посвященной памяти лидера афганских шиитов Абдула Али Мазари, убитого боевиками движения "Талибан" (запрещено в РФ) в 1995 году, по последним данным, погибли 32 и ранен 81 человек, сообщают местные СМИ; ответственность за теракт взяла запрещенная в России террористическая группировка "Исламская государство" (ИГ).

Боевики ИГ сообщили о причастности к атаке, опубликовав на интернет-ресурсах фото двух предполагаемых исполнителей, сделанное до начала нападения.

Ранее сообщалось об одном погибшем и по меньшей мере 18 раненых в результате теракта.

Начальник пресс-центра МВД Афганистана Нусрат Рахими сообщил журналистам, что в ходе контртеррористической операции в Кабуле спецназ ликвидировал двух боевиков.

Движение "Талибан" заявило о своей непричастности к нападению. "Исламский Эмират не имеет никакого отношения к нападению в Кабуле", - написал в твиттере официальный представитель талибов Забихулла Муджахид.

Церемония транслировалась в прямом эфире ряда афганских телеканалов. Во время выступления председателя Высшего совета мира Афганистана Карима Халили в зале началась стрельба из автоматического оружия, прогремело несколько взрывов.

На церемонии присутствовали премьер Афганистана Абдулла Абдулла, заместитель председателя правительства Мухамад Муаккик, экс-президент Хамид Карзай, бывший глава МИД страны Салахуддин Раббани. Политикам удалось покинуть место нападения невредимыми.

Президент Афганистана Ашраф Гани назвал нападение "бесчеловечным преступлением против национального единства" страны.

Талибан Афганистан ИГ МВД Нусрат Рахими Забихулла Муджахид Ашраф Гани

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