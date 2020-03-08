Комиссия британского парламента решила найти спонсора карибских каникул Джонсона

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Комиссия по стандартам парламента Великобритании проведет официальное расследование с целью установить личность донора, оплатившего отдых премьер-министра Бориса Джонсона и его невесты на Карибских островах во время рождественских каникул, сообщает The Guardian со ссылкой на источники.

Ранее британский премьер заявил, что их отдых стоимостью 15 тыс. фунтов стерлингов оплатил донор Консервативной партии Дэвид Росс, в прошлом занимавший пост заместителя главы правления компании Carphone Warehouse. Однако сам Росс впоследствии опроверг заявление Джонсона. По словам бизнесмена, он лишь "облегчил размещение", но не оплачивал каникулы пары, а вилла на Карибах, где отдыхал премьер с невестой, ему не принадлежит.

Расследование последовало за официальной жалобой лорд-председателя Совета теневого правительства Лейбористской партии Джона Трикетта, поданной 13 февраля. В жалобе было указано, что "кодекс поведения членов парламента требует от парламентариев назвать имя человека или организации, которая фактически финансировала пожертвование".

Трикетт напомнил, что это не первое нарушение Джонсона: в апреле 2019 года британский премьер допустил ошибку в декларации о доходах. Тогда он отделался извинениями.

Если в ходе расследования будет обнаружено "серьезное нарушение правил или выявлена проблема, вызывающая более широкую озабоченность", комиссар направит отчет в комиссию по стандартам, которая рассмотрит доказательства и, при необходимости, предложит наказание.

The Guardian подчеркивает, что Джонсон станет первым в истории Великобритании действующим премьером, который подвергнется проверке парламентской комиссии по стандартам.