Саудовская Аравия и Катар ввели ограничения на поездки из-за коронавируса

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Власти Саудовской Аравии и Катара вводят запрет на поездки для своих подданных в страны, затронутые эпидемией коронавируса COVID-19.

В Саудовской Аравии в этот список попали ОАЭ, Кувейта, Бахрейна, Ливана, Сирии, Южной Кореи, Египта, Италии и Ирака. Запрещается въезд всех лиц, которые побывали в этих государствах менее 14 дней назад.

Аналогичные ограничения для Китая, Ирана, Южной Кореи, Бангладеш, Египта, Индии, Ирака, Ливана, Непала, Пакистана, Филиппин, Шри-Ланки, Сирии и Таиланда ввело правительство Катара.

Также власти Саудовской Аравии приняли решение с понедельника приостановить работу школ, университетов и всех прочих образовательных учреждений, чтобы сдержать распространение коронавируса, сообщил телеканал Al Arabiya.

Министерство образования Саудовской Аравии распорядилось организовать дистанционное обучение, в том числе с помощью Интернета. Очное обучение приостановлено на неопределенный срок до дальнейших распоряжений.

Кроме того, власти королевства накануне закрыли доступ в город Эль-Катаиф на востоке страны после того, как в нем были выявлены 11 случаев заболевания коронавирусом.

В Катаре, по последним данным, насчитывается 15 случаев COVID-19.