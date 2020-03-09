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Актер Макс фон Сюдов умер в возрасте 90 лет

Актер Макс фон Сюдов умер в возрасте 90 лет
Шведский актер Макс фон Сюдов. 2015 год
Фото: Reuters

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Шведский актер Макс фон Сюдов, известный по ролям в сериале "Игра престолов" и фильме "Изгоняющий дьявола", скончался в возрасте 90 лет, сообщает в понедельник Paris Match.

Актер умер у себя дома во Франции накануне. Об этом изданию рассказала его жена Кэтрин фон Сюдов. Она призвала СМИ с пониманием отнестись к тому, что семья сейчас скорбит о потере.

Макс фон Сюдов родился в шведском Лунде 10 апреля 1929 года. Он много сотрудничал с режиссером Ингмаром Бергманом ("Седьмая печать", "Земляничная поляна", "У истоков жизни"), также работал с Яном Труэлем ("Эмигранты", "Поселенцы"). В фильме "Изгоняющий дьявола" фон Сюдов сыграл роль отца Меррина.

Он также снялся в "Игре престолов", в сериале он получил роль Трехглазого ворона. Одной из последних работ актера стала роль адмирала Владимира Петренко в фильме "Курск", посвященном трагедии на российской подводной лодке в 2000 году.

Актер дважды попадал в список претендентов на "Оскар": в номинации "лучшая мужская роль" за фильм "Пелле-завоеватель" (1989 год) и "лучшая мужская роль второго плана" за фильм "Жутко громко и запредельно близко" (2012 год).

Франция Макс фон Сюдов

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