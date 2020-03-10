Поиск
ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 14:59

В Казахстане разрешили операции по покупке валюты только для выполнения обязательств

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Правительство запретило покупку иностранной валюты, не связанной с выполнением текущих обязательств, подтвердил агентству "Интерфакс" замминистра финансов Казахстана Берик Шолпанкулов.

"На валютном рынке должны все участники, квазигосударственный сектор, приобретать валюту только в рамках выполнения своих обязательств. В случае, если он покупает оборудование или погашает свои долги в виде валюты. Просто купить (валюту - ИФ) и на сохранение - запрет осуществляется", - сказал Шолпанкулов, отвечая на вопрос корреспондента агентства, вводил ли Казахстан запрет на покупку валюты.

Казахстан

Новости

Brent скорректировалась до $36,88 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 10 марта

Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 112,4 тыс.

Общее число заболевших коронавирусом в США превысило 700

Общее число заболевших коронавирусом в США превысило 700

17 человек погибли из-за коронавируса за сутки в Китае

Госдеп заявил, что СНВ-3 должен охватывать новое "экзотическое" российское вооружение

Премьер Италии распространил ограничения в передвижении на всю страну

Корабль Cargo Dragon привез экипажу МКС свежий чеснок

Глава ВОЗ не исключил пандемию коронавируса

Глава ВОЗ не исключил пандемию коронавируса

Мартовскую сессию Европарламента сократят в два раза из-за коронавируса

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');