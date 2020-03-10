В Казахстане разрешили операции по покупке валюты только для выполнения обязательств

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Правительство запретило покупку иностранной валюты, не связанной с выполнением текущих обязательств, подтвердил агентству "Интерфакс" замминистра финансов Казахстана Берик Шолпанкулов.

"На валютном рынке должны все участники, квазигосударственный сектор, приобретать валюту только в рамках выполнения своих обязательств. В случае, если он покупает оборудование или погашает свои долги в виде валюты. Просто купить (валюту - ИФ) и на сохранение - запрет осуществляется", - сказал Шолпанкулов, отвечая на вопрос корреспондента агентства, вводил ли Казахстан запрет на покупку валюты.