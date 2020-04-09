Дочь и внук Назарбаева выиграли суд по делу о недвижимости в Лондоне

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Дочь и внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева - Дарига Назарбаева и Нурали Алиев - выиграли суд по делу об имуществе в Высоком суде Великобритании, сообщает Financial Times.

В материале FT отмечается: Высокий суд Великобритании постановил, что Национальное криминальное агентство Великобритании ошибочно утверждало, что лондонская недвижимость во владении дочери и внука Назарбаева общей стоимостью 80 млн фунтов стерлингов были куплены на средства, заработанные нечестным путем. При этом Национальное криминальное агентство Великобритании планирует обжаловать решение суда.

"Нурали Алиев приобрел дом на The Bishops Avenue за 30 млн фунтов стерлингов в возрасте 23 года через подставную компанию Manrick Private Foundation на законный банковский кредит, постановила судья. Она также отметила, что Назарбаева названа журналом Forbes одной из богатейших людей в Казахстане в 2013 году. Назарбаева - одна из крупнейших политиков страны, владеет недвижимостью в районе Хайгет и двумя квартирами в Челси, согласно документам суда", - говорится в материале FT.

"Необоснованное богатство" внука и дочери Назарбаева

Ранее британская телерадиокорпорация BBC сообщила о том, что недвижимость в Лондоне, арестованная в 2019 году как "необоснованное богатство", является собственностью дочери и внука первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева - спикера сената республики Дариги Назарбаевой и ее сына Нурали Алиева.

"Хорошо охраняемый особняк с подземным бассейном и кинотеатром на одной из самых дорогих улиц страны Бишопс-авеню, дом в престижном районе Хайгейт и огромная квартира в Челси были арестованы по запросу британских правоохранительных органов весной прошлого года. Тогда власти сообщали, что недвижимость связана с политически заметной фигурой, но не называли ни адресов, ни имен", - говорится в сообщении ВВС.

Что это за дома и кто в них живет, журналисты узнали из открытых источников в результате совместного расследования с организациями Finance Uncovered и Transparency International. Судья Высокого суда Лондона разрешила придать эту информацию огласке, не приняв возражений собственников, отмечалось в сообщении.

По данным BBC, владельцы оспаривали в суде арест недвижимости, купленной несколько лет назад более чем за $100 млн.