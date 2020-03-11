Сандерс выиграл праймериз у Байдена в Северной Дакоте

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Сенатор Берни Сандерс выиграл президентские праймериз у бывшего вице-президента Джо Байдена в штате Северная Дакота, сообщает в среду The Hill.

Сандерс получил в этом штате 53% голосов, тогда как у Байдена - менее 40%. Газета напоминает, что от Северной Дакоты на Национальный съезд Демократической партии будут направлены 14 делегатов. В 2016 году Сандерс также победил в этом штате.

По данным Associated Press, в общей сложности Байден сейчас набирает 846 делегатов, а Сандерс - 684.

Ранее сообщалось, что по итогам состоявшихся во вторник внутрипартийных выборов Байден одержал победу в штатах Айдахо, Мичиган, Миссисипи и Миссури.