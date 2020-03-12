Сандерс несмотря на неудачи не намерен выходить из президентской гонки

Сенатор США Берни Сандерс Фото: Reuters

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Сенатор Берни Сандерс заявил, что продолжит борьбу за пост президента США, несмотря на неудачное выступление на прошедших во вторник праймериз, сообщают американские СМИ.

"Дональд Трамп должен потерпеть поражение. И я сделаю все что в моих силах, чтобы это случилось", - сказал Сандерс.

Он отметил, что с нетерпением ждет дебатов претендентов на президентский пост от Демократической партии в воскресенье, когда "американский народ получит возможность увидеть, у какого из кандидатов положение лучше для того, чтобы добиться этой цели (победы над Трампом - ИФ)".

Бывший вице-президент США Джо Байден одержал победу на праймериз демократов в ночь на среду в таких штатах как Мичиган, Миссисипи, Миссури и Айдахо, что позволило ему на настоящий момент набрать в общей сложности на 160 голосов делегатов больше, чем Сандерсу.

Основная борьба в Демократической партии США за пост кандидата в президенты разворачивается между Байденом и Сандерсом. Однако в гонке также еще участвует член Палаты представителей Тулси Габбард.

Кокусы и праймериз - часть внутрипартийных выборов в США, по итогам которых выбирают делегатов. Внутрипартийные голосования в США продлятся до 6 июня. Затем пройдет национальный съезд, на котором делегаты изберут кандидата на пост президента от партии.

Голоса делегатов - ключевой показатель для американских внутрипартийных выборов, именно делегаты будут выбирать, кто станет кандидатом в президенты от Демократической партии. Чтобы обеспечить себе победу, кандидату необходимо набрать 1991 голос делегатов. Если ни один из кандидатов не наберет нужного числа голосов, к голосованию подключатся так называемые суперделегаты. Их тоже выбирают на предварительных выборах, но без необходимости в итоговом голосовании они не участвуют.

Выборы президента США состоятся в ноябре 2020 года.