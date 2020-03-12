Эпидемия коронавируса показала, что такое настоящая дружба – посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй

Дипломат в статье для "Интерфакса" рассказал, как Китай преодолевает инфекцию и кто оказал ему подлинную помощь

Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - 2020 год - это начало нового десятилетия, которое, однако, ознаменовалось некоторыми печальными событиями. Сезонная эпидемия гриппа в США охватила многие штаты и унесла жизнь более десяти тысяч людей; лесные пожары в Австралии, бушевавшие на протяжении нескольких месяцев, нанесли ощутимый ущерб экологии; вспышка эпидемии пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа (COVID-19), стала серьезным вызовом для глобальной системы безопасности здравоохранения. В настоящее время в 100 с лишним странах мира выявлено более ста тысяч подтвержденных случаев заболевания.

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус подчеркнул, что "усиление глобального взаимодействия - это ключевой фактор в борьбе с эпидемией коронавируса, настоящее время - время сплочения, поэтому правительства всех стран, частные организации и весь мир должны действовать согласованно".

Столкнувшись с эпидемией COVID-19, Китай принял на себя первый удар, тем самым превратившись в защитный эшелон для всего мира. Председатель КНР Си Цзиньпин шесть раз созывал заседание Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, лично руководил процессом по принятию мер, предпринял самые всесторонние, самые строгие, самые тщательные меры для развертывания всесторонней войны с эпидемией. Весь 1,4-миллиардный китайский народ единодушно сплотился, вступив в войну, в которой нет порохового дыма. Китай менее чем за семь дней выделил штамм вируса и произвел реагенты для обнаружения коронавируса, менее чем за 15 дней построил два специализированных госпиталя на 2500 койко-мест, в очередной раз продемонстрировав, как быстро он может решать острейшие проблемы и с какой ответственностью он к этому относится.

Меры Китая по предотвращению распространения вируса внутри страны и за ее пределами полностью признаны международным сообществом. ВОЗ отметила, что "Китай предпринял действенные меры по защите общественного здравоохранения для противодействия эпидемии, тем самым предоставив миру ценное время для осуществления противоэпидемических мер".

Эпидемия показала, что такое искренняя дружба

Внезапное распространение эпидемии COVID-19 помогло нам понять, кто для нас настоящий друг. Вплоть до 2 марта 62 государства и семь международных организаций направили в Китай противоэпидемические средства, руководители 170 государств и более 40 международных организаций направили в Китай телеграммы со словами сочувствия и поддержки.

Китайский народ не забудет визит премьер-министра Камбоджи Хун Сена в Китай, который он совершил вопреки всему, не забудет, как Китай, Республика Корея и Япония сплотились перед лицом эпидемии и как на коробках с материальной помощью из Республики Корея и Японии было написано: "Все мы живем под одним небом"; не забудет, как Пакистан протянул руку помощи Китаю, мобилизовав силы всей страны, а также не забудет подаренный Мьянмой рис, чай из Шри-Ланки и 30 тысяч монгольских баранов.

Китайский народ также не забудет то, что президент России Владимир Путин сразу же направил Председателю КНР Си Цизньпину телеграмму со словами сочувствия и неоднократно публично оказывал Китаю поддержку и высоко оценивал осуществляемые им меры по борьбе с эпидемией; не забудет, как Россия просто и без лишних слов доставила в Ухань материальную помощь впечатляющих масштабов специальным самолетом; не забудет, как российский народ различными способами и через различные каналы поддерживал Китай - все это в полной мере демонстрирует высокий уровень китайско-российских отношений, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, а также дополнительно укрепляет дружбу двух стран, скрепленную кровью наших отцов и дедов.

Эпидемия вскрыла политический вирус

Эпидемия показала истинный облик некоторых людей, преследующих свои скрытые мотивы. Вопреки реальным фактам, они пренебрегают моральными принципами, разжигают синофобию. В результате чего оскорбительные высказывания, как "больной человек Восточной Азии" и "желтая опасность" вновь поднимают голову, чтобы очернить китайскую экономику. Некоторые СМИ распространяли клевету, тщетно пытаясь пробить брешь в китайско-российских отношениях. Некоторые страны в срочном порядке возвели "стену" перед Китаем в целях обеспечения своей безопасности, предпринимали чрезмерные меры, вплоть до дискриминации и бойкота – все это затронуло чувства китайского народа и сказывается на двусторонних отношениях.

Альбер Камю в романе-притче "Чума" написал: "Вообще-то глупость – вещь чрезвычайно стойкая, это нетрудно заметить, если не думать все время только о себе". Мы все еще помним эпидемию испанки, которая возникла в США, унесла сотни миллионов жизней и ввела весь мир в состояние длительной и напряженной борьбы. Человечество пережило мучения и страдания, борясь с эпидемией Эболы и свиного гриппа.

Возвращаясь к событиям 1918 года и окидывая взором 2020 год, хочется определить, чему мы научились? Объединять усилия перед опасностью или решать свои проблемы за чужой счет? Совместно преодолевать трудности или устраняться от помощи попавшему в беду? Оказывать помощь в самую трудную минуту или добивать пострадавшего? Совместно создавать будущее или находиться в состоянии разобщенности? Ответ очевиден.

Эпидемия стимулирует международное сотрудничество

Сегодня, в период глобализации высокого уровня, все страны мира стали более взаимосвязанными и взаимозависимыми чем когда-либо прежде, они делят радость и печаль и являются сообществом единой судьбы. Сейчас в 77 странах мира зарегистрировано более 120 тысяч подтвержденных случаев инфицирования, работа по отслеживанию источника вируса продолжается, неопределенность и риск дальнейшего развитие глобальной пандемии возрастает. Перед лицом пандемии ни одна страна в мире не должна думать только о себе, ведь даже самые высокие стены не смогут остановить распространение инфекции, и только лишь действуя все вместе в едином порыве, через сплоченное сотрудничество, можно выиграть эту борьбу с эпидемией COVID-19.

В то время как Китай продолжает успешную профилактику и контроль над эпидемией у себя в стране, он также всесторонне продвигает различные формы международного сотрудничества и делится "опытом Китая" и "методами Китая" в лечении пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа. Китай создал технический механизм связи вместе с ВОЗ, Европейским союзом, Африканским союзом, Карибским сообществом, Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии и другими организациями, с Республикой Корея, Ираном и другими странами с высоким распространением эпидемии или со слабой системой здравоохранения. Все могут обмениваться информацией, предоставлять техническую поддержку в профилактике, контроле, диагностике и лечении.

В настоящее время профилактика и контроль эпидемии в Китае вступили в ключевой этап, число новых случаев инфицирования достигло рекордно низкого уровня, в большинстве провинций наблюдается их нулевой рост. Перед лицом эпидемии мы не должны расслабляться, ни в коем случае не говорить об успехе, пока не одержим полную победу, и в то же время должны активно продвигать возобновление производства и работы на всех фронтах.

Мы будем продолжать развивать сотрудничество с Россией и другими странами открытым, прозрачным и высокоответственным образом, обмениваться обширным противоэпидемическим опытом и информацией, координировать меры профилактики и контроля; предоставлять поддержку в рамках наших возможностей другим странам и регионам, где распространяется вирус, содействовать созданию сообщества единой судьбы человечества, совместно защищать региональную и глобальную безопасность общественного здравоохранения.

Китай и Россия - страны с развитой системой здравоохранения. Обе стороны могут укреплять санитарно-эпидемиологическое сотрудничество в рамках "Годов китайско-российского научно-технического и инновационного сотрудничества" для достижения взаимной выгоды в области производства лекарственных препаратов, исследований и разработок вакцин, а также сочетании методов китайской традиционной и европейской медицины.

В России есть одна поговорка: "Все пройдет, одна правда останется". Эпидемия COVID-19 углубила взаимопонимание между всеми странами, подтвердив, что "сообщество единой судьбы человечества" - не пустое абстрактное понятие, а программа и план действий человечества в новую эпоху. Мы готовы вместе с российскими друзьями предоставить миру еще больше возможностей путем осуществления собственного развития, исследовать закон развития человеческого общества путем углубления собственной деятельности, делиться ими со всеми странами мира. Давайте рука об руку, вместе построим прекрасное будущее!