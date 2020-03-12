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Информатор Wikileaks Челси Мэннинг пыталась покончить собой

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Экс-информатор Wikileaks Челси Мэннинг, которая находится в следственном изоляторе, пыталась покончить жизнь самоубийством, сообщили в четверг американские СМИ со ссылкой на ее адвокатов.

"Инцидент с участием заключенной Челси Мэннинг произошел примерно в 12:11 (19:11 по московскому времени) сегодня (в среду - ИФ) в центре содержания в Александрии ", - говорится в заявлении шерифа города Александрия (штат Вирджиния). "Он (инцидент - ИФ) был урегулирован соответствующим образом нашим профессиональным персоналом, мисс Мэннинг находится в безопасности", - добавил шериф.

По словам адвокатов, Мэннинг госпитализирована.

Как сообщает агент экс-информатора Энди Степаниан, на пятницу назначены слушания с участием Мэннинг, на них судья Энтони Тренга вынесет решение по ходатайству о снятии с нее наказания за проявление неуважения к суду, которые стали следствием ее отказа в мае 2019 года давать показания в рамках расследования дела о WikiLeaks.

Степаниан подчеркнул, что, несмотря на то, что Мэннинг около года находится в заключении, она до сих пор отказывается принимать участие в разбирательстве, которое ведется в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, называя его "крайне уязвимым с точки зрения злоупотреблений".

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В феврале группа адвокатов Мэннинг подала запрос об ее освобождении, заявив, что ее задержание является незаконной и бессмысленной мерой наказания, так как, по их словам, Мэннинг не собирается давать показания при любых обстоятельствах.

Мэннинг была арестована весной 2019 года за отказ дачи показаний большому жюри. Тогда судья постановил, что Мэннинг может находиться в заключении до 18 месяцев, и ей полагается каждодневный штраф в размере $500 на протяжении 30 дней и $1000 после истечения 60-дневного срока.

Брэдли Мэннинг был военным аналитиком в армии США. Он был арестован в 2010 году за передачу WikiLeaks секретных правительственных и военных документов. Их публикация выставила американскую армию в невыгодном свете. В итоге Мэннинг получил тюремный срок в 35 лет, но по истечении семи лет был помилован экс-президентом США Бараком Обамой.

В тюрьме Мэннинг объявил о решении сменить пол и попросил называть его женским именем Челси.

Ранее Мэннинг уже пыталась покончить с собой.

Брэдли Мэннинг официально получил женское имя

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14 августа 2013 г.25 июня 2013 г.27 июля 2013 г.30 июля 2013 г.22 декабря 2011 г.
14 августа 2013 г.
Wikileaks Челси Мэннинг Брэдли Мэннинг

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