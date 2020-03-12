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Сооснователь "Яблока" Лукин подал заявление о выходе из партии

Сооснователь "Яблока" Лукин подал заявление о выходе из партии
Владимир Лукин
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Сооснователь "Яблока" Владимир Лукин подал заявление о выходе из партии в связи с голосованием по Конституции в Совете Федерации, членом которого он является, об этом сообщает нижегородское отделение партии.

"Сенатор Лукин, который голосовал за принятие поправок в Конституцию в Совете Федерации подал заявление, что готов выйти из партии "Яблоко"", - говорится в твиттере регионального отделения.

В своем письме председателю федерального политкомитета партии Григорию Явлинскому (опубликовано реготделением) Лукин напоминает, что представляет исполнительную власть Тверской области. "Перед голосованием в СФ по конституционному вопросу меня официально проинформировали о том, что исполнительная власть данной области приняла решение поддержать "поправку к Конституции" и поручает транслировать это решение в ходе предстоящего голосования", - пишет Лукин.

Сенатор подчеркнул, что его "личные взгляды никакого отношения к этой "правовой процедуре" не имеют".

Лукин выразил понимание, что его голосование противоречит официальной позиции "Яблока" по вопросу поправок в Конституцию - партия резко критикует их, разрабатывает альтернативный пакет поправок.

"В связи с этим я считаю своим долгом проинформировать вас о том, что в случае, если это необходимо, я готов выйти из партии. Оставляю этот вопрос на ваше усмотрение и усмотрение моих товарищей по партии", - сообщил Лукин.

Федеральные органы "Яблока" пока не отреагировали на заявление Лукина.

Партия "Яблоко" была создана на основе предвыборного блока "Яблоко", организованного перед выборами в Госдуму в 1993 году. Первые три буквы в названии блока - фамилии его лидеров - Григорий Явлинский, Юрий Болдырев, Владимир Лукин.

Яблоко Владимир Лукин

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