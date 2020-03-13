Помпео рассказал о причинах введения санкций против "дочки" Роснефти

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Санкции, введенные США в отношении подконтрольной "Роснефти" швейцарской TNK Trading International, направлены на то, чтобы вынудить президента Венесуэлы Николаса Мадуро пойти на переговоры, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Мы ввели санкции, чтобы усадить Мадуро за стол переговоров", - написал Помпео в своем твиттере.

Он пояснил: "Сегодня мы ввели санкции в отношении TNK Trading International, которой владеет "Роснефть", чтобы усилить изоляцию режима и приблизить народ Венесуэлы к свободе и процветанию".

Как сообщалось, Минфин США добавил в список санкционных компаний подконтрольную "Роснефти" швейцарскую TNK Trading International.

"TNK Trading International S.A. - это дочерняя компания "Роснефти", выступающая посредником в продаже и транспортировке нефти Венесуэлы, которая подпадает под санкции", - заявил в связи с этим министр финансов США Стивен Мнучин.