Число жертв коронавируса в мире приблизилось к 5 тыс.

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - По состоянию на вечер минувшего четверга, в мире насчитывалось 129846 человек, инфицированных коронавирусом Covid-19, число жертв инфекции достигло 4931, поправились более 68 тыс. человек, сообщила газета South China Morning Post, которая ведет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся, основанный на официальных данных соответствующих стран.

В материковом Китае - 80793 больных (скончались 3169), Италии - 15113 (1016), Иране - 10075 (429), Южной Корее - 7869 (66), Испании - 2950 (84), Франции - 2281

(48), Германии - 1567 (три), на территории Японии, с учетом стоящего на карантине в Йокогаме круизного лайнера - 1316 (22), США - 987 (35).

Более 600 случаев заражения коронавирусом было зафиксировано в Норвегии, Дании, Швейцарии, более 500 - в Великобритании, более 400 - в Швеции, более 300 - в Нидерландах, Бельгии и Австрии, более 200 - в Катаре, более 100 - в Бахрейне, Сингапуре, Малайзии, Гонконге, Австралии, Канаде.

Данные не включают новые сведения об изменениях ситуации в Китае и Южной Корее за истекшие сутки, которые должны поступить в ближайшее время.

Как сообщалось, гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил в среду о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса.

"Мы пришли к выводу, что ситуацию с Covid-19 можно охарактеризовать как пандемию", - сказал он на пресс-конференции в Женеве.