Поиск
ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 19:26

Диснейленды в Париже и США закроют из-за коронавируса

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Диснейленды в Париже и американских городах Орландо и Анахайм закроются как минимум до конца марта из-за эпидемии коронавируса, сообщила газета Le Parisien.

Как пишет издание, парки Диснея закроются 15 марта. Кроме того, с 14 марта на две недели будет закрыт парк развлечений Universal Studios в Голливуде.

Ранее в парижском Диснейленде отменили уличные парады и шоу после того, как у его сотрудников выявили случаи заражения коронавирусом. В парке в калифорнийском Анахайме случаев коронавируса зарегистрировано не было. Отели там будут работать до понедельника, чтобы туристы могли организовать свой отъезд.

Ежегодно парк Disney World в Орландо посещает 21 млн человек, это самый популярный парк развлечений в мире. За ним следует Диснейленд в Анахайме - 18,7 млн. Парижский Диснейленд, единственный в Европе, принимает около 10 млн гостей в год.

"До начала апреля также останется закрытым Диснейленд в Токио. Между тем, Диснейленд в Шанхае частично возобновил работу на этой неделе", - отмечает газета.

Париж США

Новости

Японская полиция заинтересовалась мужчиной, намеренно распространявшим коронавирус

Словакия закрылась для иностранцев и остановила пассажирское сообщение

Глава МВД Австралии заразился коронавирусом

Глава МВД Австралии заразился коронавирусом

Первое заражение коронавирусом в Хубэе датировали 17 ноября

Первое заражение коронавирусом в Хубэе датировали 17 ноября

Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 131,8 тыс. человек

Ценовая война на нефтяном рынке затормозит переход на экологически чистую энергию

Ценовая война на нефтяном рынке затормозит переход на экологически чистую энергию

Что случилось этой ночью: пятница, 13 марта

Ученые сообщили о потенциальном вреде репродуктивному здоровью мужчин от коронавируса

Режим ЧС введен в Нью-Йорке из-за распространения коронавируса

Режим ЧС введен в Нью-Йорке из-за распространения коронавируса

Число жертв коронавируса в мире приблизилось к 5 тыс.

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');