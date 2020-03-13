Диснейленды в Париже и США закроют из-за коронавируса

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Диснейленды в Париже и американских городах Орландо и Анахайм закроются как минимум до конца марта из-за эпидемии коронавируса, сообщила газета Le Parisien.

Как пишет издание, парки Диснея закроются 15 марта. Кроме того, с 14 марта на две недели будет закрыт парк развлечений Universal Studios в Голливуде.

Ранее в парижском Диснейленде отменили уличные парады и шоу после того, как у его сотрудников выявили случаи заражения коронавирусом. В парке в калифорнийском Анахайме случаев коронавируса зарегистрировано не было. Отели там будут работать до понедельника, чтобы туристы могли организовать свой отъезд.

Ежегодно парк Disney World в Орландо посещает 21 млн человек, это самый популярный парк развлечений в мире. За ним следует Диснейленд в Анахайме - 18,7 млн. Парижский Диснейленд, единственный в Европе, принимает около 10 млн гостей в год.

"До начала апреля также останется закрытым Диснейленд в Токио. Между тем, Диснейленд в Шанхае частично возобновил работу на этой неделе", - отмечает газета.