В Италии временно закроют все торговые точки, кроме аптек и магазинов продуктов

Итальянский премьер обещает, что положительный эффект будет заметен через пару недель

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте объявил о решении приостановить работу на территории страны всей розничной торговли, кроме аптек и продуктовых магазинов, чтобы эффективнее сдерживать распространение коронавируса COVID-19.

"Мы приостанавливаем всю торговую деятельность, всю розничную торговлю за исключением аптек и продуктовых магазинов", - сказал он в ходе обращения к согражданам, которое транслировалось в фейсбуке.

Конте заверил сограждан, что дефицита продуктов питания не будет, и поэтому им нет смысла срочно делать запасы еды. Возможность заказывать доставку продуктов питания на дом сохраняется.

По словам премьера, приостанавливается работа всех кафе, баров, ресторанов, салонов красоты, парикмахерских.

Итальянская промышленность и производители сельхозпродукции продолжат работу при условии, что компании примут меры по защите сотрудников от коронавируса. Кроме того, глава правительства призвал компании, базирующиеся в Италии, по возможности переводить сотрудников на работу из дома.

Система общественного транспорта продолжит работу, равно как и почта, банки.

"Позитивные последствия этих мер мы увидим только через пару недель", - предупредил Конте.

Ранее Конте ввел ограничения на передвижение на территории всей Италии, которые сначала распространялись на Ломбардию и ряд северных провинций. Все массовые мероприятия были отменены, но барам и ресторанам тогда разрешили продолжить работать с 6:00 до 18:00 при условии, что между посетителями будет обеспечено расстояние не менее метра.