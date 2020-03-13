Правительство Японии пока не отказалось от Олимпиады-20

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Пока правительство Японии не планирует отменять или переносить летнюю Олимпиаду в Токио, которая должна пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Об этом журналистам сообщил генеральный секретарь кабмина Есихидэ Суга, передает Kyodo News.

Такую возможность премьер-министр страны Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп обсудили по телефону. Трамп ранее публично предложил отложить Летние игры на год.

В ходе 50-минутного телефонного разговора Абэ рассказал об усилиях Японии по подготовке Олимпиады, Трамп это оценил, рассказал Суга журналистам. Трамп затем написал хвалебный пост про руководство Японии.

Just had a great conversation with Prime Minister Abe of Japan. I told him that the just completed Olympic venue is magnificent. He has done an incredible job, one that will make him very proud. Good things will happen for Japan and their great Prime Minister. Lots of options! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 13, 2020

"Позиция нашего правительства не изменилась, мы работаем в тесном сотрудничестве с Международным олимпийским комитетом, оргкомитетом Игр и администрацией Токио и неуклонно продолжаем подготовку", - заявил Суга.

Трамп и Абэ не обсуждали перенос игр или проведение их без зрителей, сообщил также высокопоставленный представитель японского правительства Наоки Окада.

11 марта The Wall Street Journal, ссылаясь на члена Олимпийского комитета Японии Харуюки Такахаши, написала, что Игры в Токио могут быть перенесены на год или два из-за коронавируса.

На вечер четверга в Японии было подтверждено 1316 случаев заражения коронавирусом и 22 летальных исходов. На 7:00 13 марта по московскому времени, по данным South China Morning Post, ведущего электронный подсчет числа инфицированных, скончавшихся и выздоровевших, в мире было более 131 800 случаев заражения, 4 948 смертей и почти 70 000 излечившихся.