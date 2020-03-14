Что произошло за день: суббота, 14 марта

Путин подписывает закон о поправках в Конституцию, коронавирус продолжает шагать по миру, в Москве пытаются протестовать у здания ФСБ

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России выявлено еще 14 новых случаях заражения COVID-19. Это девять человек в Москве, двое в Кемеровской области, по одному в Московской и Калининградской областях и Петербурге. Все они "привезли" вирус из Европы. Таким образом, число заболевших в РФ достигло 59 человек. Для борьбы с COVID-19 в стране создан координационный совет, в который войдут члены оперштаба по предупреждению новой коронавирусной инфекции, члены комиссии по устойчивости экономической ситуации в стране, руководители регионов. Премьер Михаил Мишустин на заседании совета рекомендовал всем россиянам минимизировать поездки за границу, а властям регионов сократить количество массовых мероприятий. В свою очередь Минпросвещения рекомендовало всем школам перейти на дистанционное обучение.

- В Москве ужесточили режим профилактики распространения COVID-19. В частности, школы переводятся на свободное посещение (то же сделано в Подмосковье), работодатели обязаны не допускать на рабочее место сотрудников, которые должны быть на самоизоляции. Самоизолироваться придется не только приехавшим из неблагополучных по вирусу стран, но и тем, кто с ними живет. Кроме того, столичные стационары закрываются для посетителей, а поликлиники приостанавливают плановые диспансеризации и профилактические медосмотры.

- Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию РФ. Теперь документ должен быть изучен Конституционным судом на соответствие фундаментальным положениям Основного закона.

- В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции. Собравшиеся не высказывали конкретных лозунгов. Ранее в соцсетях появился призыв прийти к зданию на Лубянской площади, чтобы выразить поддержку фигурантам дела запрещенной в РФ "Сети" и выступить против поправок к Конституции. Задержанный на акции правозащитник Лев Пономарев сообщил, что его и еще одного мужчину избили в Таганском отделении полиции.

- Вечером в субботу в Москву придет непогода. МЧС предупреждает, что в столице ожидается дождь, переходящий в сильный снег, усиление ветра порывами 15-20 м/с, метель, гололедица.