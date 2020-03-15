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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 03:10

В Казахстане введен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - В Казахстане введен режим чрезвычайного положения в условиях распространения коронавируса.

Соответствующий указ в воскресенье подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев.

Документ предусматривает введение ограничений на въезд и выезд всех видов транспорта. Исключение делают для персонала дипломатической службы Казахстана и иностранных государств, а также членов делегаций международных организаций.

Ранее в воскресенье стало известно, что число пациентов с коронавирусом в Казахстане достигло восьми.

Казахстан

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