На северо-западе Китая у границы с РФ произошло сильное землетрясение

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 5,9 зафиксирован в 253 км северо-восточнее района Байцзяньтань в составе городского округа Карамай в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 11:03 по московскому времени в понедельник, имел координаты 47.33 градуса северной широты и 87.41 градуса восточной долготы. Он находился в акватории озера Улюнгур примерно в 192 км от границы с РФ.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "разрушительное".