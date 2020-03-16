В Иране от коронавируса умер аятолла, член экспертного совета

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - В Иране от коронавируса умер 78-летний член экспертного совета аятолла Хашим Батайи, сообщает AР со ссылкой на иранские информагентства FARS и Tasnim. Предположительно, он заболел на прошлой неделе.

По последним данным, в Иране заражены 13 938 человек, 724 умерли.

Экспертный совет в Иране состоит из 86 человек, этот орган избирает высшего руководителя страны.

Ранее ближневосточные СМИ сообщали, что коронавирусом заразился и высокопоставленный советник руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи. По данным журналистов, это Али Акбар Велаяти, его изолировали.

Также сообщалось, что заражение подтвердилось у главы Комитета по национальной безопасности и внешней политике меджлиса (парламента) Ирана Моджтабы Зульнура, вице-президента Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар, министра культуры и туризма Али Асгара Мунесана, министра торговли Резы Рахмани и первого вице-президента Эсхака Джахангири.

От коронавируса умер Сейед Мохаммад Мирмихаммади, член совещательного органа при Высшем руководителе Ирана - Совета целесообразности.

На последнем публичном мероприятии 80-летний аятолла Али Хаменеи был в одноразовых перчатках, напоминает АР.