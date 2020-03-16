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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 15:48

Цена Brent рухнула до $30,64 за баррель

Цена Brent рухнула до $30,64 за баррель
Фото: AP/ТАСС

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают снижаться в понедельник, майские фьючерсы на Brent подешевели на 9,5% - до $30,64 за баррель к 14:16 по московскому времени. Цены падают на опасениях о сокращении спроса на нефть из-за пандемии коронавируса.

Апрельские фьючерсы на WTI к этому же моменту дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $2,1 (6,62%) - до $29,63 за баррель.

"Нефтяные цены продолжают находиться в свободном падении", - заявили Bloomberg аналитики Commerzbank.

Мировой спрос на нефть в 2020 году может продемонстрировать крупнейшее в истории падение на фоне беспрецедентных мер, которые принимаются во многих странах для борьбы с распространением коронавируса, пишет агентство. В то же время, крупнейшие производители нефти планируют наращивать добычу после развала сделки ОПЕК+.

Многие нефтетрейдеры, руководители компаний и аналитики опасаются, что спрос на нефть, в 2019 году в среднем составивший 100 млн баррелей в сутки (б/с), покажет максимальное падение в этом году, которое по своим масштабам превзойдет снижение спроса на 1 млн б/с во время рецессии в 2009 году и даже падение на 2,65 млн баррелей, зафиксированное в 1980 году, когда мировая экономика потерпела крах после второго нефтяного кризиса.

Ограничения поездок были усилены в минувшие выходные. Президент США Дональд Трамп решил расширить список европейских стран, в отношении которых действуют ограничения на поездки из-за распространения коронавируса COVID-19, включив в него Великобританию и Ирландию.

Власти Австралии, в свою очередь, ввели режим домашнего карантина на 14 суток для всех прибывающих в страну иностранцев и австралийских граждан.

Brent WTI США Дональд Трамп Австрлия

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