Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию вокруг пандемии коронавируса

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили в четверг по телефону ситуацию вокруг пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба Кремля.

"Обстоятельно обсуждена ситуация вокруг пандемии коронавируса с учетом того, что Россия и Китай с самого начала наладили тесное сотрудничество в борьбе с инфекцией. C российской стороны дана высокая оценка достигнутых руководством КНР и всем китайским народом результатов в противодействии распространению заболевания", - говорится в сообщении.

Путин и Си Цзиньпин высказались за дальнейшее оказание взаимопомощи и углубление кооперации в области медицины и разработки лекарственных препаратов, отмечает пресс-служба.

"Помимо этого, лидеры обменялись мнениями по ряду других аспектов развития дружественных российско-китайских отношений", - отмечается в сообщении.