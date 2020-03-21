Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:05

Коронавирус выявили более чем у 20000 американцев

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - США провели более 195 тысяч тестов на коронавирус, сообщил вице-президент США Майк Пенс.

"Более 195 тысяч человек в США были протестированы на коронавирус", - сказал Пенс в субботу в ходе пресс-конференции в Белом доме.

Он добавил, что в это число не входят данные районных больниц и медицинских лабораторий.

Пенс отметил, что только 19343 теста дали положительный результат.

По данным телеканала CNN, на данный момент в США болеют коронавирусом 21240 человек, 267 умерли.

США

Новости

Россия направит в Италию специалистов и оборудование для борьбы с коронавирусом

Росавиация рассказала о запланированной эвакуации россиян из восьми стран

Захарова заявила, что застрявших в Марокко из-за COVID-19 россиян вывезут

Турция из-за коронавируса прервет авиасообщение с 46 странами

Число инфицированных коронавирусом в Белоруссии выросло до 76 человек

Более 34 тысяч зараженных коронавирусом выявлено в мире за сутки

Что случилось этой ночью: суббота, 21 марта

В Алма-Ате из-за коронавируса закрыли парки

В Алма-Ате из-за коронавируса закрыли парки

В КНР третий день подряд не было новых случаев заражения COVID-19 внутри страны

Сеул сообщил о запуске двух ракет в КНДР

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');