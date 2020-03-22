Россия успешно вывела третью группу британских спутников связи OneWeb на орбиту

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Все 34 спутника связи британской компании OneWeb отделились от разгонного блока "Фрегат" после старта ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Байконур в Казахстане, сообщила компания OneWeb.

"Наши спутники отделились от разгонного блока штатно. Ждём подтверждения сигнала от аппаратов", - говорится в сообщении компании в твиттере.

Ракета "Союз" стартовала в 20:06 мск в субботу с Байконура, она несла разгонный блок "Фрегат" с 34 спутниками OneWeb, которые выводятся на орбиту в рамках создания сети спутникового интернета. В 20:16 мск разгонный блок со спутниками отделился от третьей ступени ракеты. В следующие 3,5 часа космические аппараты отделялись от "Фрегата".

Пуск спутников OneWeb стал третьим из 21 запланированного и вторым - с космодрома Байконур.

В июне 2015 года госкорпорация "Роскосмос" подписала контракт с компаниями Arianespace и OneWeb на 21 коммерческий запуск 672 спутников связи космической системы OneWeb на ракетах-носителях "Союз-2" с разгонными блоками семейства "Фрегат" с космодромов Байконур, Восточный и Гвианского космического центра.

Первый пуск состоялся весной 2019 года с космодрома Куру, тогда было выведено шесть аппаратов, в феврале на орбиту были отправлены еще 34 аппарата. Таким образом, в настоящее время орбитальная группировка OneWeb составляет 74 спутника.

Планируется, что за счёт полного охвата поверхности Земли орбитальная группировка коммуникационных спутников OneWeb позволит обеспечить широкополосным доступом в интернет пользователей по всему миру.

Пуск был посвящен 55-летию первого выхода в космос Алексея Леонова и был проведен в условиях пандемии коронавируса, который уже оказал влияние на ракетно-космическую отрасль по всему миру. В частности, NASA прервало реализацию ряда своих программ, а Гвианский космический центр приостановил все пусковые программы. Большинству российских специалистов, работавших на космодроме Куру, пришлось вернуться в Россию. Байконур продолжает свою работу, однако и там введены повышенные меры безопасности: обеспечивавшие пуск спутников OneWeb сотрудники "Роскосмоса" по прибытии в Казахстан прошли дополнительную проверку состояния здоровья, кроме того, на космодром запрещен въезд журналистам.