Число заразившихся коронавирусом в США превысило 30 тысяч

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Количество случаев заражения коронавирусом в США превысило 30 тысяч, таким образом страна находится на третьем месте в мире по числу заболевших.

Согласно данным, которые собирает американский университет Джонса Хопкинса, на настоящий момент в Соединенных Штатах болеют 30 285 человек, 389 из них умерли и 176 человек выздоровели.

На штат Нью-Йорк приходится половина случаев заражения – 15 168. Одни из самых больших показателей также зарегистрированы в штатах Вашингтон – 1 793, Калифорния – 1 547 и Нью-Джерси – 1 327.

Нью-Йорк также теперь на первом месте по количеству смертей – 114 человек, за ним идут штаты Вашингтон – 94 и Калифорния – 28.

Опережают США по числу зараженных коронавирусом Китай и Италия. До этого на третьем месте была Испания.